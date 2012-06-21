Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На військовому полігоні в Башкирівці Чугуївського району, що за 25 кілометрів від Харкова, горять торфовища. У міській раді райцентру повідомили про небезпеку вибухів та розповіли, що три боєприпаси від вогню вже здетонували, а близько десятка вдалося знешкодити до вибухів.
За словами жителів навколишніх сіл така ситуація триває вже не один тиждень. Люди через їдкий дим позачиняли вікна та не пускають дітей до шкіл.
На разі до ліквідації пожежі залучено 70 осіб – розрахунки окремої механізованої бригади й ДСНС, а також пожежний танк. Нині площа горіння торфовищ складає близько 3 гектарів і поки що не збільшується.
За твердженням інформагентства Міністерства оборони України ситуація на загальновійськовому полігоні контрольована. Горіння торфовищ триває, але без інтенсивного розповсюдження відкритого вогню. У Міноборони переконані, що другої Балаклії не буде, адже на полігоні немає складів і немає чому вибухати.