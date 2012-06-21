Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Золочівському і Богодухівському районах Харківської області сталася масова загибель бджіл. Як повідомив у Facebook очевидець і власник пасіки Юрій Павленко, найбільш імовірно, що працьовиті комахи постраждали від отрутохімікатів, якими оброблене поле гороху. Збитків зазнали бджолярі сіл Писарівка, Малижине, Рясне, Велика Рогозянка, Цапівка, Сковородинівка і Друхів у радіусі 7-8 кілометрів від обробленого агрофірмою поля. Загинуло 80-90% бджіл. На місце події викликали поліцію.
Павленко також наголосив, що місцевими мешканцями на складі отрутохімікатів агрофірми імені Сковороди виявлено каністри з залишками інсектициду 2-ї групи небезпеки. На етикетці, до речі, позначені застереження і небезпека застосування даного препарату поблизу водойм і пасік.