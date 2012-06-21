Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Працівники СБУ під процесуальним супроводом обласної прокуратури піймали «на гарячому» організовану групу злочинців, які втручалися в роботу банківських систем та «обчищали» клієнтів банківських карток. Злочинці користувалися шпигунськими програмами, завдяки яким крали реквізити банківських рахунків та персональні дані громадян України, Європи та США.
До складу злочинного угрупування, за попередніми даними слідчих, входило п’ятнадцять харківських хакерів. Вони, за інформацією правоохоронців, користувалися шкідливим програмним забезпеченням, яке дозволяло красти у співвітчизників та у людей з багатьох країн світу реквізити банківських електронних рахунків їх персональні дані і таким чином знімати з банківських карток людей усі гроші. Хакери-злочинці переводили украдені кошти на свої рахунки в банках України та Російської Федерації.
Під час операції по знешкодженню злочинного угруповання хакерів у Харкові було проведено 16 обшуків та вилучено більше 40 комп’ютерів й іншої техніки, яка забезпечувала роботу злочинного центру. Також правоохоронці виявили фото, реквізити закордонних банківських карток й інші докази злочинної діяльності. Крім цього були вилучені самі банківські картки, готівка та цінності на суму понад 12 мільйонів гривень, а ще —документи на нерухомість. Усім членам злочинного угруповання буде вручено підозру про скоєння ними злочину, передбаченого ч.2 ст.361-1 ККУ, а міру покарання обере суд.