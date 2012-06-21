Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
В області тривають збори з військовозобов’язаними та резервістами оперативного резерву другої черги, приписаними до окремої бригади територіальної оборони.
Як розповіли в Харківському обласному військовому комісаріаті, першого дня занять свої професійні навички вдосконалили понад тисяча військовозобов’язаних та резервістів.
За словами військового комісара Харківського обласного військового комісаріату Юрія Калгушкіна керівниками на навчальних місцях призначено найбільш підготовлених військовослужбовців з бойовим досвідом. Також на громадських засадах в організації зборів широко залучені інструктори різних військово-спортивних та військово-патріотичних об’єднань.
«Таким чином ми постаралися максимально досягти навчальних цілей та озброїти захисників України новими військовими знаннями і навичками», – підсумував полковник Юрій Калгушкін.
«У ході зборів проводитимуться заняття з вогневої, тактико-спеціальної та медичної підготовки, а також за іншими напрямками військового навчання. Практичні заняття організовано на базі військових полігонів бойових частин Збройних сил України та Національної гвардії України», – пояснив командир бригади підполковник Ігор Кіфоренко.