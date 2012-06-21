Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Державна газовидобувна компанія Укргазвидобування відкрила у Харківській області нове родовище і отримала промисловий приплив газу з розвідувальної свердловини дебітом 249 тис. куб. м/добу.
Поки що на етапі так званого вивчення, запаси газу нового родовища складають щонайменше 300 млн куб. м. Проте перспективні запаси, за оцінкою фахівців, становлять понад 1,5 млрд куб м.
Укргазвидобування ввело в експлуатацію свердловину за 17 календарних місяців після отримання спеціального дозволу на користування надрами.
За словами директора з питань геології Мирона Фірмана, отримання спецдозволів не гарантує початок економічної доцільності експлуатації родовища, так як його розробка вимагає певних зусиль.
Як зазначив «Урядовому кур’єру» незалежний газовий експерт Валентин Землянський, це родовище є перспективним і можна лише вітати його відкриття: «Як ми бачимо оцінені перспективні ресурси складають доволі вагому цифру».