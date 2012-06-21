Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Куп’янському районі на Харківщині дев’ятирічний хлопець два тижні лякав односельців підпалами. За цей час у селі Соболівка сталося п’ять пожеж господарських приміщень на приватних садибах.
Як повідомляє SQ, малолітній палій перебуває на обліку у лікаря-невролога. Наразі його вже затримала поліція і тепер має встановити, чи вчинки школяра здійснені з хуліганських спонукань, чи ж школяр страждає на піроманію, внаслідок якої має розлад імпульсивної поведінки, що виражається у нестримному хворобливому бажанні до підпалів, а також у сильному захопленні споглядання вогню та горіння.
Про небезпечну поведінку хлопця правоохоронці повідомили адміністрацію школи та склали адміністративний протокол на невиконання батьківських обов’язків. Документ направили до суду.