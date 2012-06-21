Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Херсонщині закрито 111 нелегальних автобусних маршрутів. Це сталося після перевірки управлінням транспорту та зв’язку Херсонської облдержадміністрації перевізників, які працюють на території області. Встановлено, що серед внутрішньо обласних маршрутів є такі, перевізники яких не мали будь-яких документів та укладених угод на пасажирські перевезення.
«Перевезення жителів та гостей Херсонської області такими перевізниками є небезпечним, – зазначає начальник управління Валерій Соценко, – адже воно здійснювалося без оформлення документів, передбачених чинним законодавством України. Саме на цих маршрутах не забезпечувався контроль за станом здоров’я водіїв та справністю автобусів. Більш того, життя пасажирів не було застрахованим».
Наразі внутрішньо обласна автобусна мережа Херсонської області складається з 465 маршрутів. Аби отримати право здійснювати пасажирські перевезення, необхідно взяти участь у конкурсі та виграти його згідно конкурсним умовам. Після цього відбувається укладення договорів з Херсонською облдержадміністрацією та страховою компанією. Такі правила передбачені чинним законодавством та розпорядженням голови Херсонської облдержадміністрації про впорядкування пасажирських перевезень на окремих міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Херсонської області.