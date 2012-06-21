Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Нова ферма з розведення равликів має з’явитися на Арабатській стрілці, що в Херсонській області, вже цього року. Такий інвестиційний проект розглянуто Асоціацією «Равлик України» спільно із сільською радою села Щасливцеве Генічеського району.
За прогнозами спеціалістів, відкриття ферми дозволить створити нові робочі місця для місцевих жителів та запровадити новий вид туризму – гастрономічний.
Щороку експорт равликів в Україні постійно зростає. Так, за даними Асоціації «Равлик України», у 2013-му українські виробники експортували три тонни молюсків, а вже у 2016-му – близько 400 тонн. Тож проект перспективний та затребуваний. Окрім економічної складової він має соціальне значення. Ініціатори втілення проекту зобов’язуються безоплатно вивчити основам розведення равликів вимушено переміщених осіб, надати стартове маточне стадо для створення власної равликової ферми та організації сімейного бізнесу, допомогти у збуті продукції.