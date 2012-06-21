Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

У місті Гола Пристань Херсонської області відбувся ІІІ Всеукраїнський благодійний фестиваль українського колориту і традицій «Івана Купала». Народні гуляння цьогоріч зібрали тисячі гостей із різних куточків України і стали чудовою можливістю відпочити та зарядитися позитивною енергією. Дрес-код сімейного колоритного етнофестивалю – вишиванки та віночки. Дотрималися його і дорослі, і маленькі відпочивальники.

«Вже третій рік поспіль відбувається такий фестиваль і ми робимо все для того, щоб гості свята отримали тільки найкращі емоції», – зазначив очільник Благодійного фонду, за підтримки якого відбувся фестиваль Євген Рищук.

Під час свята працював пілотний проект «Шлюб за добу». Фото надане автором

На заході були представленні різноманітні роботи майстрів народного ужитку: вишиванки, вироби з бісеру, шкіри, соломи та дерева. Усі бажаючі мали змогу взяти участь у майстер-класах з вінкоплетіння, давніх слов’янських обрядах, звернутися до ворожки, зробити гарні світлини у спеціальних фотозонах, послухати українських пісень від народних колективів, подивитися на вогняно-піротехнічне шоу та підійнятися на повітряних кулях.

Дрес-коду дотрималися більшість учасників свята. Фото надане авторм

Також у цей день відбувся фінальний етап конкурсу краси «Купальська Мавка». Всі кошти, зібрані під час проведення свята «Івана Купала», підуть на благочинність: на організацію безкоштовного мамологічного обстеження для жителів віддалених населених пунктів області.