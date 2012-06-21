Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У місті Гола Пристань Херсонської області відбувся ІІІ Всеукраїнський благодійний фестиваль українського колориту і традицій «Івана Купала». Народні гуляння цьогоріч зібрали тисячі гостей із різних куточків України і стали чудовою можливістю відпочити та зарядитися позитивною енергією. Дрес-код сімейного колоритного етнофестивалю – вишиванки та віночки. Дотрималися його і дорослі, і маленькі відпочивальники.
«Вже третій рік поспіль відбувається такий фестиваль і ми робимо все для того, щоб гості свята отримали тільки найкращі емоції», – зазначив очільник Благодійного фонду, за підтримки якого відбувся фестиваль Євген Рищук.
На заході були представленні різноманітні роботи майстрів народного ужитку: вишиванки, вироби з бісеру, шкіри, соломи та дерева. Усі бажаючі мали змогу взяти участь у майстер-класах з вінкоплетіння, давніх слов’янських обрядах, звернутися до ворожки, зробити гарні світлини у спеціальних фотозонах, послухати українських пісень від народних колективів, подивитися на вогняно-піротехнічне шоу та підійнятися на повітряних кулях.
Також у цей день відбувся фінальний етап конкурсу краси «Купальська Мавка». Всі кошти, зібрані під час проведення свята «Івана Купала», підуть на благочинність: на організацію безкоштовного мамологічного обстеження для жителів віддалених населених пунктів області.