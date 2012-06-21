Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсонській області відкрито відразу два спортивних футбольних майданчика зі штучним покриттям: в смт Чаплинка та в смт Новотроїцьке на стадіоні «Старт». Будівництво здійснювалося відповідно до бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України». Загальна вартість кожного поля становить близько півтора мільйони гривень.
Відкриття спортивних майданчиків зі штучним покриттям сприятиме більшому залученню школярів та молоді селища до занять футболом, покращенню тренувального процесу футбольних команд, які представлятимуть ці населені пункти у чемпіонатах з футболу району та області. Введення в дію майданчиків дасть змогу додатково залучити до занять у футбольні гуртки понад 50 дітей.
Як зазначив на відкритті голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, – «будівництво майданчиків – черговий спільний крок з відновлення футбольної інфраструктури Херсонщини. Переконаний, що вони ніколи не будуть пустувати, що стане додатковим імпульсом для розвитку спортивного потенціалу молоді».