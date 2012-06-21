Китайська компанія почала розводити сайгаків на орендованій і спеціально облаштованій землі на Херсонщині. За останні роки популяція сайгаків помітно скоротилася. До 2005-го поголів’я тварин зменшилося на 95%. Проект китайських інвесторів має на меті не лише відновити популяцію тварин: він комерційний. Роги сайгаків — важливий елемент традиційної китайської медицини. Крім їх експорту та продажу, інвестори планують реалізовувати шкури і живих тварин.
Для розведення сайгаків китайська компанія орендувала 97 гектарів землі неподалік села Камиш на Херсонщині. Там уже побудували спеціальний вольєр вартістю 10 мільйонів гривень. На території є електропастух, відеокамери та поїлки для тварин. Ферма живиться від сонячних панелей. Там мешкає 23 сайгаки, яких придбали у заповіднику «Асканія-Нова».