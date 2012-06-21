Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Селекціонери Південної дослідної станції баштанництва та овочівництва НААН України, що в Голопристанському районі на Херсонщині, вивели новий сорт мускатного гарбуза.
Директор станції Володимир Лимар зазначає, що над виведенням нового сорту вчені працювали понад сім років. Поки новий сорт ще не отримав назви і має лише цифрове кодування. Плоди мускатного гарбуза довгастої форми і важать 20 та більше кілограмів.
«М’якоть новачка насичено-оранжевого кольору та містить максимальну для гарбуза кількість цукру. Насіння в плодах сконцентроване в нижній частині, завдяки чому їх легко прибирати, закладаючи частину на зберігання при «шоковому» заморожуванні», — зазначають селекціонери. Також вони повідомляють, що мускатний гарбуз відноситься до пізньостиглого сорту, період вегетації становить 110-115 днів, що на кілька тижнів більше, ніж у давно відомих сортів цього овочу. Але за рахунок цього плоди набирають більше корисних речовин та й осінні заморозки у вересні-жовтні в період глобального потепління їм особливо не загрожують.