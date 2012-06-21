У місті Гола Пристань Херсонської області відбувся 15-й Всеукраїнський фестиваль «Український кавун — солодке диво». Цього року участь у заході взяли понад 30 фермерських господарств. Усі вони представили кавуни, гарбузи, дині, виноград та іншу власну продукцію. У межах фестивалю проведено виставки-продажі сільськогосподарської продукції та продукції переробної промисловості, народні майстри розгорнули виставку декоративно-ужиткового мистецтва. Гостям фестивалю організатори запропонували концертну програму творчих колективів міста, ігри, конкурси, розваги.
Традиційно на кавуновому святі журі щороку визначає найбільші за вагою гарбуз, кавун та диню. І якщо торік найбільший кавун важив лише 17 кілограмів, то цьогорічний красень-переможець потягнув на 25 і побив рекорд за останні чотири роки. Виростив цю солодку ягоду підприємець Володимир Фіночко з Нової Збур’ївки. Він каже, що особливого секрету вирощення гігантів не має, просто впливають щедре таврійське сонце і важка людська праця. Найбільша ж диня вагою 8,9 кілограма виросла цього року на полі фермерського господарства «Фаворит». З вагою 35 кілограмів отримав перемогу гарбуз із господарства фермера Олексія Косенка з Кардашинки.