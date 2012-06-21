Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
11 липня 11 альпіністів з Донецької області вирушили в експедицію, мета якої — сходження на гору Казбек на кордоні Грузії та Північної Осетії. З ініціативою підкорити гірську вершину вийшли активісти міського клубу альпіністів і скелелазів «Краматорськ», які звернули увагу на наступну поважну дату. Цього року місто Краматорськ відзначає 150-річчя, і саме півстоліття тому, 1968-го, відбулося найперше сходження на Казбек, висота якого 5033 метри. Тож оскільки експедицію вирішили присвятити місту і круглій даті, у складі групи альпіністів на Кавказ вирушають п’ятеро краматорців. Вік учасників мандрівки 15—65 років, а для наймолодшого альпініста — місцевого десятикласника це буде перше серйозне випробування в горах.
За словами керівника клубу альпіністів «Краматорськ» Романа Стрельникова, саме сходження на п’ятитисячник може тривати п’ять днів. На маківці гори Казбек представники Донеччини планують встановити прапори України і Краматорська, які їм напередодні вручив міський голова Андрій Панков. «Спасибі вам за ініціативу і такий подарунок до ювілею нашого міста. Упевнений, що ви здолаєте вершину і встановите там прапори України і Краматорська», — зазначив він. До речі, місцева влада, підтримуючи проект, надала кошти на необхідне спорядження і проїзд альпіністів до Грузії.