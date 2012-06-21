Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На території Національного природного парку «Білобережжя Святослава», що на Кінбурнській косі в Миколаївський області, провели рейд в районі мідійно-устричного господарства. Інспектори служби державної охорони Покровсько-Хуторського природоохоронного науково-дослідного відділення спільно з волонтерами виявили знаряддя забороненого лову: вісім ятерів для лову креветок та шість пасток для вилову бичків.
Знаряддя вилову вилучено, всі водні живі ресурси випущено, складено відповідні акти. З цими ж волонтерами Служба охорони парку здійснила контроль руху транспорту під час заїзду на територію парку квадроциклістів. Така співпраця триватиме і надалі, що сприятиме більш ефективному збереженню природних комплексів на території Кінбурнської коси.