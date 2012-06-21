Аналіз частинок пилу з ядра комети 67P/Чурюмова - Герасименко показав присутність твердого фосфору. Це означає, що в речовині комети містяться всі базові елементи, необхідні для зародження життя. Тобто, хімічні елементи для появи життя могли бути занесені на нашу планету кометами, які бомбардували Землю на етапі її формування.

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Про важливе відкриття розповіли члени міжнародного наукового колективу, очолюваного Гаррі Літо, співробітником факультету фізики і астрономії Університету Турку у Фінляндії. Стаття на цю тему з'явилася в свіжому випуску офіційного видання Королівського астрономічного товариства Великобританії.



Вчені вивчили дані, отримані інструментом COSIMA, який був встановлений на борту космічного апарату Rosetta. Цей зонд свого часу дозволив астрономам вивчити комету 67P / Чурюмова - Герасименко. Йдеться про дані, які були отримані в результаті аналізу частинок пилу, захоплених науковими інструментами «Розетти».



«У частинках пилу, які відокремилися від ядра комети, були виявлені іони фосфору, що вказують на присутність твердих фосфорних сполук. Раніше в речовині комети виявили інші елементи, необхідні для виникнення життя – зокрема, вуглець, азот, водень, сірку і кисень», –зазначив Гаррі Літо.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»