Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На контрольно-пропускному пункті «Ужгород» Закарпатської митниці автомобіль «CITROEN C6» водій, яого є громадянином України, обрав смугу руху «зелений коридор». Це мало засвідчити, що він перевозить предмети, які не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню або обкладенню митними та іншими платежами чи зборами і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон чи обмежень.
Але у митників виникли сумніви щодо цього авто, яке вперше переміщувалося за кордон у зоні діяльності Закарпатської митниці. Тож вони здійснили поглиблений огляд автомобіля і виявили … контрабанду.
У обладнаних схованках легковика вони знайшли не задекларовані, приховані від митного контролю понад вісім кілограмів бурштину як у обробленому, так і в необробленому вигляді різних розмірів.
Враховуючи те, що громадянин України переміщував товари через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, використовуючи спеціально виготовлені сховища (тайники), працівники митниці вилучили авто «CITROEN C6», яке слугувало знаряддям для вчинення протизаконних дій. Вартістю автомобіля становить 184372 гривень.
Оцінку бурштину, яку вилучили, фахівці визначать окремо.