Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Відчути магію свята Івана Купала вінничани та гості міста зможуть, відвідавши театралізоване дійство, яке 7 липня влаштує на своїй території Подільський зоопарк. Розважальна програма розрахована на різні вікові групи і кожний може стати її учасником.
Наприклад, малечу веселитимуть улюблені аніматори, шоу-балету «Екстрім» та популярне шоу мильних бульбашок.
За інформацією директора закладу Євгенія Ткачика, свято розпочнеться з театралізованої вистави за участю Русалоньки, Водяного і чортів. Зоопарк пригощатиме варениками з вишнями. Найсміливіші учасники дійства зможуть пройти обряд очищення вогнем та стрибнути через купальське вогнище. Перестрибуватиме через «вогнище» і малеча, однак зробити це зможуть лише відчайдухи, бо воно «палатиме» з кропиви. У програмі свята урочисте прибирання купальського дерева Марени, майстер-клас із плетіння вінків та конкурс на найкращий віночок. Дівчата загадуватимуть бажання та пускатимуть на воду власноруч виготовлені віночки. Святкова програма триватиме з 14 до 19 години.