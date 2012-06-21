Жителю Білокуракинської об’єднаної територіальної громади Леоніду Нікітіну, який має статус особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, вручили ключі від житла.
«Хай у власному будинку завжди панує щастя та добробут»,— сказав голова громади Сергій Сірик, вітаючи юнака з цією подією.
Як повідомляє прес-служба Білокуракинської ОТГ, будинок був придбаний за кошти селищної ради у рамках цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»