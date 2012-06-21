Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
«Україна на порозі нової епохи музеїв. Майбутнє музеїв під час воєнного конфлікту та виклики, що стоять перед ними» – такою була тема зустрічі музейних працівників Луганщини та їхніх колег зі Львова, Києва та Кремінця.
Як повідомляє управління культури, національностей та релігій Луганської ОДА, було обговорено такі проблеми, як діагностика музейної колекції, концептуальні виклики та особливості оформлення документів, взяття на облік експонатів, а також реалізація проєктів світового рівня та дослідження діяльності музеїв в умовах воєнного конфлікту. А керівник аналітичного відділу Українського культурного фонду Ірина Чужинова розповіла колегам про можливості участі музеїв у грантових програмах фонду.
Треба зазначити, що Луганщина має власний унікальний досвід створення музейних експозицій, які розповідають про АТО/ООС. І про це неодноразово писав «Урядовий кур’єр», зокрема, про діяльність Станично-Луганського краєзнавчого музею.