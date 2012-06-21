Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
У сільській місцевості проживає третина населення, яка не може отримати якісне медичне обслуговування. Тому керівництво держави вважає за пріоритет кардинально покращити ситуацію. Про це йшлося на селекторній нараді стосовно виконання завдань, передбачених заходами з розвитку системи охорони здоров’я у сільській місцевості та впровадження технологій з використання телекомунікаційних засобів, яку провів віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. У нараді взяв участь виконуючий обов’язки голови Луганської обласної державної адміністрації Сергій Філь.
В цілому по країні розпочато будівництво 517 лікарських амбулаторії, 10 з яких вже розпочали свою роботу. Триває будівництво і 11 амбулаторій на Луганщині. За підсумками наради Сергій Філь надав доручення скликати усіх, хто відповідає за облаштування сільських закладів медицини, аби амбулаторії, що будуються в Луганській області, розпочали роботу вже у І кварталі поточного року.