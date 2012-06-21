Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Загиблий на фронті полковник поліції Сергій Губанов не зрадив присязі Україні. Про оголошення Дня пам'яті на Луганщині на 22 травня через загибель полковника поліції Сергія Губанова заявив голова Луганської облдержадміністрації-обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
Командир батальйону «Луганськ-1» Сергій Губанов ще на початку війни покинув тимчасово окуповану територію, щоб служити і захищати українців. Про це «Урядовий кур'єр» писав ще у 2016 році (номер від 14 квітня).
Він не дожив місяць до свого 45-річчя. Учора, під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил полковник поліції і троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району отримали осколкові поранення. Сергій Губанов загинув, троє бійців отримали тяжкі поранення, їм надають допомогу лікарі військового шпиталю.
Як кажуть у Головному управлінні Нацполіції України, наразі встановлюються всі обставини цієї трагічної події.