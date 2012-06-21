Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
За даними департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, у I півріччі 2018 року в області зафіксовано 1780 звернень постраждалих від домашнього насильства. Протягом аналогічного періоду минулого року було 840 звернень (збільшення на 112%).
Фахівці стверджують: це свідчить, що постраждалі все частіше наважуються звернутися по допомогу до органів державної влади або громадських організацій, що свідчить про довіру до них, а також це говорить про поступовий вихід тематики насильства поза межі приватності.
З ініціативи Фонду ООН у галузі народонаселення, ЮНІСЕФ та МБФ «Українська фундація громадського здоров'я» на Луганщині діють вісім мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим жінкам, чоловікам та дітям.
На базі лікарень створено п’ять пунктів невідкладної анонімної медико-психологічної допомоги для таких людей.