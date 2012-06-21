У Луганській вірусологічній лабораторії готуються до нової роботи. Вірусологічною лабораторією ДУ «Луганський лабораторний центр МОЗ України» з початку відкриття лабораторії станом на 19 травня проведено уже 1186 досліджень на SARS-CoV-2 методом ПЛР. У тому числі за останній тиждень — 277, що становить 41,7 досліджень на 100 тисяч населення. Як підкреслюють фахівці, для порівняння у м. Києві такий показник складає 51,0 на 100 тисяч населення.
«Якщо в інших областях давно діють вірусологічні лабораторії особливо небезпечних інфекцій, то наш центр відкрився лише 3 квітня. До того ж десь працюють по кілька бригад, а у нас проводять дослідження лише два співробітники», — розповідає заступник директора Луганського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Жданов.
За його словами, в області наявне обладнання для проведення досліджень не лише методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), а й методом ферментного імуносорбентного аналізу (ІФА). Тільки-но на Луганщині отримають відповідні тест-системи, буде розпочато роботу й у такому напрямку.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»