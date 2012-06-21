Твори Миколи Гоголя поступово стають візитівкою Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру, який нині працює в Сєверодонецьку. Публіка із задоволенням аплодувала під час прем’єри його комедії «Одруження» в перекладі Остапа Вишні.
Цього року колектив і закривав попередній сезон виставою за мотивами Миколи Гоголя. Та якщо містичний «Вій» зазнав суттєвого осучаснення, то «Одруження» — цілком традиційна комедія для шанувальників класики. Уже наступного дня колектив вирушив у подорож — на виступ луганчан чекали у дружньому Маріуполі. А тепер творчі люди чекають на ІІ Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «СвітОгляд», який розпочнеться на Луганщині 17 вересня.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»