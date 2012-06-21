Педагогам запропонують співпрацю у рамках проєкту ЄС «Інтенсифікація впливу вчителів Луганської області на процеси примирення і встановлення миру». Грант на впровадження такого проєкту Луганський національний університет імені Тараса Шевченка виграв спільно з рядом партнерів.
«Наш університет, який знаходиться в зоні конфлікту і був переміщений з Луганська до Старобільська та Рубіжного, готує в першу чергу вчителів, а педагоги мають досить серйозний вплив на населення, на дітей. А суть проєкту полягає саме в тому, щоб через вчителів, студентів, викладачів впливати на населення регіону для того, аби знімати питання конфліктності і рухатися до процесів примирення»,- розповідає керівник проєкту, голова вченої ради вишу Віталій Курило.
За його словами, Європейський Союз виділив для реалізації проєкту кошти у розмірі 1,5 мільйони євро. За три роки планується вирішити кілька основних завдань.
«По-перше, ми повинні виявити соціально активних людей серед учителів, студентів, викладачів, які готові працювати на оці процеси примирення і впливати на населення»,- підкреслює Віталій Курило.
У рамках такого завдання представники вишу уже провели відповідне соціологічне дослідження. І якби не проблеми, що пов'язані із карантином через короновірус, тут готові вже зібрати таких агентів змін на першу конференцію. Для цих людей виш має створити у всіх великих містах та районних центрах області інформаційно-ресурсні центри, аби спілкуватися он-лайн і проводити різного роду заходи.
Базою для роботи має стати будівля університету у Рубіжному. Наразі там повним ходом йде підготовка до ремонтно-будівельних робіт.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»