Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади» вже розпочата в області. Але просувається ідея по-різному: у деяких районах та громадах вже чекають на відкриття поліцейських станцій, а десь взагалі відсутні належні приміщення. Зокрема, серед вимог проєкту: наявність камер спостереження. Обласна влада ставить питання руба – їх треба придбати усім, зі свого боку обласні фахівці опрацюють механізми фінансування. І наразі очікується придбання серверу, де збиратиметься та аналізуватиметься уся інформація – й зі вже діючих камер спостереження та тих, що планується встановити.
«Упевнений, що впровадження аналітичної системи відеоспостереження значно підвищить рівень безпеки в області», – наголосив очільник Луганщини Сергій Гайдай під час міжвідомчої наради з представниками Головного управління Національної поліції в Луганській області.
Найближчим часом представники Нацполіціїпоїдуть в громади для моніторингу спроможності до участі в проєкті.