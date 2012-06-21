Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
За даними обласного департаменту освіти, в області 39 закладів мають менше 40 учнів. Середня наповнюваність у класі у нинішньому році дорівнює подекуди 17 осіб. Найнижчий показник – в Лозно-Олександрівській об'єднаній територіальній громаді (8 учнів у класі).
За словами директора обласного департаменту освіти Юрія Стецюка, така демографічна ситуація зумовлює значні видатки державного бюджету на одного учня в окремих адміністративно-територіальних одиницях області. Наприклад, у 2018 році видатки на одного учня Троїцького району складали 46 тисяч 870 гривень. При тому, що середні витрати по країні на підготовку одного учня у 2018 році не перевищували 21 тисячу на рік.
«Ми опрацювали це питання з районами та громадами і бачимо перспективи оптимізації мережі закладів загальної та середньої освіти області. Наразі розроблено перспективну карту оптимізації цієї мережі»,- підкреслив посадовець.
Він запевняє, що перш ніж піти на ці кроки, пройде обговорення пропозицій, інформацію повинні мати батьки, вчителі та сама громада або сільська місцевість. По-друге, буде неодмінно враховано стан конкретних сільських доріг та оновлено парк шкільних автобусів.