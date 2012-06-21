Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Інформаційний простір поблизу лінії розмежування треба «максимально пильно боронити» і реагувати на випадки, коли мова йде про знеструмлення таких особливих об'єктів, як передавачі обласного Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ).
«Наші звернення до Президента України Петра Порошенка, уряду та Генеральної прокуратури були почуті. Теле- та радіо-сигнал в аналоговому форматі вже доступний глядачам та слухачам всієї Луганщини, в тому числі і тимчасово окупованої частини», – наголосив в. о. голови обласної державної адміністрації Сергій Філь.
За його словами, треба розуміти стратегічне значення інформаційної політики, адже «проти нас ведеться не тільки неоголошена гібридна війна країни-агресора, але й інформаційна війна за душі, серця та думки українців».