На Львівщині розпочали доброчинний фестиваль «Мрія для всіх». Його організували, щоб підтримати учасників АТО з важкими пораненнями, які обмежені в пересуванні, в їхньому прагненні побувати в горах. На цьому заході збирали кошти, які спрямують на організацію походу в гори ветеранів АТО різних груп інвалідності. Під час фестивалю відбувся доброчинний показ фільму «Позивний «Бандерас», а також аукціон, де можна було придбати унікальні вироби, що власноруч виготовили ветерани. Подбали про волонтерську благодійну кухню та анімаційну зону для дітей. Учасникам бойових дій надали консультації щодо відкриття власної справи. Презентували й книжку про жінок на війні «Дівчата зрізають коси» Євгенії Подобної. Начальник управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації Наталія Табака переконана, що фестиваль допоможе втілити одну мрію на всіх. Сходження в гори ветеранів-атовців здійснять у партнерстві з On3wheels, які впродовж двох років організовують гірські подорожі для людей з інвалідністю.
ЗАДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МРІЇ