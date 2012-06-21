Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Львівщині згодом з’явиться новий національний природний парк. Принаймні Міністерство екології та природних ресурсів України вже схвалило клопотання ініціативної групи про його створення. Примітно, що він носитиме ім’я Блаженнішого Любомира Гузара. І не випадково.
Як нагадали в прес-службі ОДА, Блаженніший завжди наголошував на важливій ролі Церкви в усвідомленні кожної людини її відповідальності за світ. Бо ж, лише плекаючи та розвиваючи нашу внутрішню екологію душі, можемо відповідальніше ставитися до природи, що навколо нас. Українська греко-католицька церква долучиться до екологічного виховання дітей у межах майбутнього парку.
Орієнтовна площа майбутнього національного природного парку «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара – 3294 гектари. І займатиме він терени Сокальського району.