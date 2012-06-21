Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Десятки велосипедистів взяли участь на Львівщині у велопробігу «Від Степана до Євгена». Захід присвятили пам’яті полковникові Армії УНР, команданту Української військової організації, голові Проводу українських націоналістів, першому голові ОУН Євгенові Коновальцю. Виїзд же учасників відбувся від пам’ятника Степанові Бандері у Львові. Велосипедисти фінішували у селі Зашків Жовківського району. На них чекали дипломи та приємні сюрпризи.
Зашків учасники велопробігу вибрали невипадково. Адже саме тут прийшов на білий світ Євген Коновалець. І 127-річчю від дня народження цього визначного політичного та військового діяча присвятили фестиваль, який відбувся під гаслом «Джерело духу». Такий захід організували вже вдванадцяте.
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, в рамках фестивалю «Зашків», крім велопробігу «Від Степана до Євгена», відбувся й бардівський вечір біля ватри, футбол босоніж. На показові виступи запросили вихованців кінологічного навчального центру західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Можна було оглянути й військову техніку. Виступав також оркестр Національної академії сухопутних військ. Вітальну програму підготували аматорські колективи Жовківського району та села Зашків. Були й інші цікаві заходи. Завершили ж патріотичне дійство молитвою за Україну.
Метою ж фестивалю «Зашків», зазначають його організатори, є формування патріотичної позиції, розвиток засад громадянського суспільства, української ідентичності, вдосконалення тіла та духу, стимуляція молоді до здорового способу життя.