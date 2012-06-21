Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Львівщині відзначили 155-річчя від дня народження Президента Української Національної Ради Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича. Він прийшов на білий світ 3 червня 1863 року в м. Буськ у родині греко-католицького священика. Навчався в академічній гімназії у Львові та на правничому факультеті Львівського університету. Доктор права. Був послом австрійського парламенту, депутатом галицького сейму. 19 жовтня 1918 року як президент Української Національної Ради проголосив створення на українських землях Австро-Угорщини Української держави. 4 січня 1919 року обраний у Станіславові (тепер Івано-Франківськ) Президентом Західноукраїнської Національної Ради. Відтак змушений був емігрувати до Берліна, де, власне, й 29 серпня 1940 року помер і був похований на тутешньому цвинтарі римо-католицької катедри Cв. Ядвіги. 1 листопада 2002 року перепохований на Личаківському кладовищі у Львові.
Керівництво Львівщини та обласного центру, духовенство, представники патріотичних, ветеранських і молодіжних громадських організацій днями прийшли на Личаківське кладовище до каплиці, де похований Євген Петрушевич, аби вшанувати його світлу пам’ять, покласти квіти. Священнослужителі відправили панахиду.
Опівдні діти з притулків і будинків сімейного типу взяли участь в акції «Портрет Президента ЗУНР».
Як поінформували в прес-службі облдержадміністрації, хлопчики та дівчатка малювали портрет Євгена Петрушевича, відповідали на запитання про історію України. Дітям відтак подарували книги та влаштували екскурсію «Місцями бойової слави ЗУНР». Малеча мала можливість, зокрема, сфотографуватися з учасниками свята, перевдягнених в однострої Легіону Українських Січових Стрільців біля бронеавтомобіля часів Першої світової війни.