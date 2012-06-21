Дані, отримані з вимірювань гравітаційного поля Марса, показали, що в його південній півкулі розташований унікальний блок кори, що займає територію, в півтора рази більшу за площу Європи. Його геофізичні та геохімічні властивості нагадують властивості материкової кори Землі і дозволяють припустити, що під поверхнею Червоної планети існує прихований континент. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Geoscience.
«Раніше вважалося, що високогір'я південної півкулі Марса є однорідним, і воно сформоване понад чотири мільярди років тому. Однак, схоже, що це не так. Застосувавши метод, який дозволив нам виявити структуру марсіанської кори до появи на ній основних ударних кратерів, басейнів та вулканічних районів, нам вдалося виявити унікальний фрагмент кори. Її товщина перевищує 50 кілометрів, і їй властиві сильні магнітні та геохімічні аномалії», – пишуть автори дослідження.
На Землі аналогічні магнітні аномалії спостерігаються на рівні континентальних кратонів, в зоні акреції мікроконтинтів. Ця ділянка також є єдиною зоною в південній півкулі Марса, де поверхнева порода збагачена калієм і торієм. Усе це вказує на наявність континентальної кори і скель, схожих на ті, що виявив марсохід «Curiosity» у кратері Гейла, розташованому на північному краю розглянутої ділянки марсіанської кори.
Таким чином, існування цього блоку кори ставить під сумнів дві гіпотези про походження південного нагір'я і рівнин північної півкулі, широко відомих як марсіанська дихотомія, яка проявляється в істотній відмінності півкуль в топографії і фізичної географії.
«Схоже ці ділянки планети не сформовані одним процесом, наприклад, гігантським ударом, що знову порушує дебати про можливу активність тектоніки на Червоній планеті протягом перших 500 мільйонів років ї історії Марса», – роблять висновок автори дослідження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для Урядового кур'єра»