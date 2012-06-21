Це явище зафіксувала багатофункціональна автоматична міжпланетна станція Mars Reconnaissance Orbiter.
Пиловим, або піщаним вихором називають рух повітря, що виникає біля поверхні Землі вдень у малохмарну погоду при сильному прогріві земної поверхні сонячними променями. Ці явища зустрічаються як на Землі, так і на Марсі. Також їх називають «пиловими дияволами». Марсіанські вихори можуть бути до 50 разів ширші і до 10 разів вищі у порівнянні із земними.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Космічне агенство ESA опублікувало знімок крижаного Марса
Один із таких вихорів сфотографував ужовтні 2019 року Mars Reconnaissance Orbiter. Знімок був зроблений за допомогою камери з високою роздільною здатністю і науковою візуалізацією High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE).
«Є кілька зображень HiRISE зі слідами, залишеними «пиловими дияволами», але рідко можна зафіксувати якийсь із них у русі», – каже Шерон Вілсон, співробітниця місії Mars Reconnaissance Orbiter.
За оцінками Вілсон, ядро пилового вихору було майже 50 метрів у поперечнику, а довга тінь, яку він відкидав, вказує на те, що шлейф вихору досяг висоти понад 650 метрів.
Перший піщаний вихор на Марсі був сфотографований у 1970-х роках. Тоді він промчався над посадковим модулем Mars Pathfinder. Після цього марсоходи зафіксували ще кілька «дияволів». Особливо великі вихори можуть становити загрозу для автоматичних марсіанських станцій і марсоходів. Але не завжди: наприклад, в 2005 році такий вихор очистив сонячні панелі марсохода Spirit, після чого його ефективність роботи суттєво збільшилася.
У 2012 році камера HiRISE сфотографувала «пильного диявола» висотою у 20 кілометрів. При цьому, його ширина становила всього 70 метрів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»