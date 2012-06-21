Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Лише за одну добу аферисти виманили у п’ятьох жителів Миколаївщини понад 100 тисяч гривень. За усіма фактами шахрайських дій Нацполіція у Миколаївській області проводить розслідування та вкотре застерігає людей бути пильними під час спілкування із незнайомцями.
Із заявою до поліції звернулась мешканка Заводського району Миколаєва, яка повідомила, що після розмови із представником банку та «оновлення» бази даних втратила близько п’яти тисяч гривень. Того ж дня у Корабельному районі Миколаєва пенсіонерка, рятуючи сина від кримінальної відповідальності за вчинене ДТП, віддала псевдополіцейському 800 доларів США та п’ять тисяч гривень і тільки потім дізналась, що із сином усе гаразд.
У мешканки Вознесенська шахрай, представившись працівником служби безпеки банку, виманив чотири з половиною тисячі гривень, аби «уберегти» її гроші від несанкціонованого втручання. Таким же способом позбувся п’ятдесяти восьми тисяч гривень й житель с. Покровське Очаківського району. А у місті Южноукраїнськ місцеву мешканку ошукала невідома жінка під приводом оформлення пакету документів для виїзду за кордон. Дванадцять тисяч гривень надіслала потерпіла на рахунок зловмисниці, після чого і гроші, і зв’язок із аферисткою були втрачені.
Слідчі проводять розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України «Шахрайство», а оперативні співробітники вживають заходів задля затримання шахраїв. Санкція зазначеної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.