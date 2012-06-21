Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Доманівській та Мостівській ОТГ Доманівського району Миколаївщини колишні бійці АТО організували власний бізнес. Вони створили кооператив «Оберіг-Агро» та заявили про наміри побудувати в регіоні овочеві теплиці і лінії з виробництва паливних брикетів. У квітні хлопці виграли грант уряду Канади на відкриття свого бізнесу. З того часу опанували основи ведення підприємницької справи, закони менеджменту та маркетингу, господарські відносини. У серпні починають будівельні та налагоджувальні роботи на об’єкті.
Лінія з брикетування розрахована на виготовлення 250 кілограмів паливних брикетів на годину. Передбачається, що паливом будуть забезпечені мешканці місцевих громад. А підприємці завдяки альтернативному паливу зможуть вирощувати овочі та зелень у своїх теплицях. Ініціативу початківців-підприємців підтримала Мостівська сільська ОТГ, Фонд «Ласка» та обласна влада.
Як зазначила голова Мостівської сільської об’єднаної територіальної громади Надія Бабанська: «Ми й надалі всіляко підтримуватиме хлопців. Адже розуміємо, що за кооперативами, які наповнятимуть місцевий бюджет громади, – майбутнє».