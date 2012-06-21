Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаївській області намолочено два мільйони тонн зерна нового врожаю, при середній урожайності 29,1 ц/га. Наразі жнивну кампанію ранніх зернових та зернобобових культур завершено в дев’яти районах області, а саме в Березнегуватському, Братському, Веселинівському, Вітовському, Вознесенському, Єланецькому, Миколаївському, Новоодеському, Очаківському та наближаються до її завершення аграрії Баштанського та Снігурівського районів, де обмолочено 97% та 98% площ відповідно.
У тринадцяти районах області сільгосптоваровиробниками перетнуто стотисячний рубіж із намолоту зерна. Найвища урожайність ранніх зернових культур зафіксована в Арбузинському – 35,4 ц/га, Врадіївському – 34,0 ц/га та Первомайському – 33,9 ц/га районах. Рапс зібрано з 95 % площ, намолочено майже 80 тис. тонн при урожайності 21,4 ц/га. У цілому на збиральних роботах за останню добу працювало 702 одиниці зернозбиральних комбайнів, при цьому добовий виробіток на один комбайн склав 19 гектарів.