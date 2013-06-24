Швидке відновлення країни нині у списку найважливіших питань роботи уряду. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово заявляв: «Відновлення має стати другим головним словом цього року. Перше — перемога. Друге — відновлення». І йдеться не лише про відбудову об’єктів енергетики, житла, критичної інфраструктури, а й проведення гуманітарного розмінування. Розмінування деокупованих територій передбачено Планом пріоритетних дій Кабінету Міністрів на 2023 рік. Такі роботи мають сприяти й економічному відновленню країни.

Миколаївщина стала першим регіоном, де розпочато пріоритетне гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

На засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що в Миколаївську область спрямовано значні сили зі складу інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України, піротехнічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, залучено іноземних операторів.

«Лише від Міністерства оборони в регіоні працює 11 груп розмінування, з наступного тижня до них долучаться ще дев’ять. Від ДСНС в області нині працюють сім груп. Аналіз темпів робіт на Миколаївщині, потреб та питань, що виникають під час обстеження та очищення території, допоможе оптимізувати процес розмінування сільгоспземель і в інших областях», — цитує слова Юлії Свириденко пресслужба Міністерства економіки.

Перший віце-прем’єр акцентувала на необхідності прискорення розв’язання вже визначених проблем: «Маємо зробити все можливе для вирішення в стислі терміни питань щодо організації планового гуманітарного розмінування. Ідеться про створення реєстру територій, які підлягають очищенню, інструментів комунікації та контролю. Залучатимемо іноземних та вітчизняних операторів, щоб прискорити роботу з розмінування. Пріоритет — розмінування сільськогосподарських земель».

Під час засідання оприлюднено таку інформацію: за попередніми оцінками, у дев’яти областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження й за необхідності розмінування (гуманітарного розмінування) понад 470 854 гектари земель сільгосппризначення. За підсумками проведення нетехнічного чи технічного обстеження територія, що потребує гуманітарного розмінування, може істотно скоротитися. Першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуть у регіонах, де проблема забруднення територій найбільш актуальна, а очищення сільгоспугідь економічно найбільш обґрунтоване.

Учасники засідання Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування розглянули такі питання: доопрацювання Плану заходів щодо розмінування земель сільськогосподарського призначення та подання документа Національному органу протимінної діяльності на затвердження; стан виконання робіт з гуманітарного розмінування в окремих регіонах країни; удосконалення нормативно-правової бази для прискорення розмінування, усунення перешкод для залучення до процесу приватних та міжнародних операторів; використання вибухових та піротехнічних матеріалів неурядовими операторами протимінної діяльності.