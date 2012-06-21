Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На території Миколаївської області розпочалися міжнародні військові навчання «Sea Breeze-2018». Участь в урочистому відкриття навчань взяли командувач військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко, голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, представники командування армій США, Грузії та Молдови, керівники навчання від української та американської сторін.
Протягом двох тижнів – з 9 по 21 липня військовослужбовці армій України, США, Грузії та Молдови вдосконалюватимуть свою бойову майстерність на території полігону «Широкий лан». Учасники навчання відпрацюють завдання, погоджені багатонаціональним штабом з планування та ведення морських операцій відповідно до стандартів НАТО.
Загалом, навчання за участю військовослужбовців 19 країн світу відбуваються одночасно в Миколаївській та Одеській областях, а також на визначених морських полігонах Північно-Західної частини Чорного моря. Головною метою навчань є планування та проведення багатонаціональної морської операції з безпеки в кризовому регіоні.
Особливістю українсько-американського навчання «Сі Бриз-2018» буде управління силами морського, повітряного та наземного компонентів безпосередньо з моря, з борту штабного корабля ВМС США «Маунт Уітні». Особовий склад новоствореного Морського командування військово-морських сил Збройних сил України складатиме основу багатонаціонального штабу й у взаємодії зі своїми іноземними колегами отримає практичний досвід планування операцій та управління силами за стандартами НАТО. Загалом у заходах буде задіяно 29 кораблів, катерів і суден, один підводний човен, 25 літальних апаратів, близько трьох тисяч чоловік особового складу. Основними навчально-бойовими елементами та завданнями стануть дії протикорабельної та протиповітряної оборони, висадки морського десанту на необладнане узбережжя, проведення рейдових дій, тактичне маневрування та плавання в ордерах.
«Впевнений, – ці навчання будуть надзвичайно ефективними і для укріплення обороноздатності нашої держави, і для того, щоб довіра між Україною і нашими стратегічними партнерами й надалі зростала. Це ще більше згуртує наші військові підрозділи та узгодить їхні дії», – зазначив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко.