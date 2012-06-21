Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Миколаївщині започатковано унікальний пілотний проект зі створення інформаційної платформи для об’єднаних територіальних громад, яка допоможе громадам у вирішенні нагальних комунікаційних питань. Це ще один успішний приклад втілення реформи децентралізації на шляху будівництва спроможних громад та сучасної європейської української держави, що може стати прикладом для наслідування іншими областями України.
У рамках проекту 28 представників громад Миколаївщини закінчили навчання у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили в «Школі прес-секретарів». Ініціатори проекту зазначають, що Школа при університеті є інтегрованою частиною великого обласного медіа-проекту «Громада News». Її метою було практичне навчання представників ОТГ області в якості прес-секретарів своїх громад та створення на основі цих фахівців кореспондентської мережі інтернет-порталу «Громада News» та каналу Телебачення громад. Реалізація проекту стала можливою завдяки підтримки з боку Миколаївської облдержадміністрації. Як зазначив її голова Олексій Савченко, – «ми хочемо допомогти кожній громаді якнайкраще, найефективніше розповісти про себе – презентувати себе Україні та світу у найбільш привабливому вигляді для подальшого сталого розвитку та залучення інвестицій. А краще за все це можуть зробити люди, що проживають саме у цих громадах та які пройшли відповідне навчання».