Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У місті Вознесенськ (Миколаївська область), правоохоронці знайшли у місцевого мешканця 30 кущів коноплі, що росли між вуликами та пів кілограма канабісу, психотропної коноплі.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, до Вознесенського відділку поліції надійшла інформація, що місцевий мешканець вирощує на своєму подвір’ї наркотичні засоби. Отримавши дозвіл суду, поліцейські провели обшук у домоволодінні зловмисника та вилучили наркотичні рослини.
Зазначається, що зі слів господаря пасіки, 49-річного чоловіка, небезпечні речовини він вирощував виключно для власного вживання. Вилучені наркотики направлено на експертне дослідження. Слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 310 КК України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель», що карається обмеженням волі на строк до трьох років.