Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На території Миколаївського району викрито підпільний цех із виробництва фальсифікованого дизельного пального. Операцію здійснено слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Миколаївській області під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області.
Як з’ясувалося в ході розслідування, зловмисники налагодили складну систему виготовлення дизельного пального з більш дешевих компонентів. У процесі «виробництва» пального використовувалось обладнання, з’єднане у єдину технологічну систему, яка призначена для змішування, очистки та фільтрації компонентів пального. Збут незаконно виготовленого пального здійснювався через АЗС, розташованих на території Миколаївської області. У ході проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено з обігу 222 тонни паливно-мастильних матеріалів, що складає майже чотири вагонні цистерні, 2,38 тонни хімічної рідини з характерним запахом нафтопродуктів, обладнання для незаконного виготовлення та зберігання пально-мастильних матеріалів, а також «чорну бухгалтерію» щодо збуту незаконно виготовленої продукції.
За попередніми даними цех щоденно переробляв майже 50 тонн дизпалива. Наразі прокуратурою ініційовано питання про накладення арешту на вилучене майно. У ході розслідування винним особам буде повідомлено про підозру після вивчення та опрацювання вилученої документації. Також буде надано оцінку бездіяльності органів влади та контролю, які не звертали увагу на діяльність цього цеху.