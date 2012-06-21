Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Врадіївському лісовому господарстві, що на Миколаївщині, на десяти гектарах вирощують черемху, яка є сировиною для виготовлення черемхового борошна. Виробництвом зайнялася компанія Golta Farm. Ягоди сушать, перемелюють і продають за ціною 130-280 гривень за кілограм.
Раніше ягоди експортували до Росії. Після припинення постачань виробнику спало на думку молоти сухі плоди на борошно. Сергій Белінський, керівник Golta Farm, розповідає, що черемхове борошно має запах какао та горіховий присмак. Окрім того, воно є органічним, оскільки черемха для виробництва використовується дикоросла. Продукт унікальний, його випускає в Україні лише одна компанія, але на нього є свій споживач.
Зокрема, черемхове борошно — просто знахідка для людей на безглютеновій дієті. У ньому містяться в’яжучі речовини, що дозволяє повноцінно використовувати продукт для випічки. Також борошно чинить протизапальну дію на організм та має втричі нижчу калорійність, ніж пшеничне. Технологія виробництва черемхового борошна досить проста. Після збору у серпні ягоди сушать, змелюють у млині, декілька разів просівають, аби відділити кісточки, які можуть призвести до отруєння. Далі готовий продукт розфасовують і продають. Компанія виготовляє 1,5-2 тонни черемхового борошна на рік. Реалізують його через інтернет-магазин. З черемхи виготовляють не лише борошно, виставляють на продаж сушені плоди, сушені квіти з листям, соковий концентрат, капсули з черемхи. Фахівці вважають, що вирощування продукції з черемхи здатне привабити нових інвесторів, адже ростити рослину нескладно, вона скрізь добре приживається.