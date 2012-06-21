В Очаківському районі Миколаївської області ввели в експлуатацію шосту чергу вітроелектричної установки. Це перший вітряний парк в Україні, який отримав десятивідсотковий бонус до «зеленого тарифу» за використання обладнання українського виробництва. Сьогодні в процесі виробництва вітротурбін задіяно шість найбільших в Україні машинобудівних заводів, таких як Краматорський завод важкого верстатобудування, ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь» та інші.
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко зазначив: це яскравий показник того, що країна розбудовується. «Краматорські заводи, які розташовані в прифронтовій зоні, працюють, виробляють високоякісну продукцію, яка не гірша від західних аналогів. Дякую працівникам краматорських заводів за те, що саме вони у важкі часи своєю працею допомагають розбудовувати Україну. Тому що за альтернативною енергетикою — наше майбутнє», — переконаний він.
Рішення про встановлення 10% надбавки до «зеленого тарифу» 7 листопада цього року прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. «Показово те, що дане рішення не тільки перше, а поки що єдине з максимальним рівнем надбавки за умови використання українського обладнання, — підкреслив директор компанії «Вітряні парки України» Владислав Єременко. — І воно створює реальні стимули для розвитку національної вітроенергетичної промисловості та створення нових робочих місць». Вітряний парк «Причорноморський», що розташований у селі Дмитрівка Очаківського району, складається з двох вітротурбін одиничною потужністю 2,5 МВт і однієї потужністю 3 МВт.