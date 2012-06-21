Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники Нацполіції в Миколаївській припинили діяльність організованої злочинної групи, яка займалася незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечної речовини – ацетильованого опію.
Група діяла в місті Южноукраїнську, до її складу входило чотири місцевих жителя, серед яких колишній працівник поліції охорони.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області, у рамках кримінального провадження правоохоронцями проведено вісім обшуків, вилучено 2700 мл концентрату макової соломки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки для розрахунків, мобільні телефони, чорнові записи, інгредієнти та обладнання для виготовлення ацетильованого опію. Також зафіксовано процес виготовлення та реалізації ацетильованого опію. Встановлено, що роздрібна ціна одного мл наркотичної отрути – 60 гривень.
Усіх членів організованої злочинної групи затримано згідно із ст. 208 КПК України. Наразі підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.