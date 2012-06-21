Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Група поліції на воді та повітряної підтримки ГУНП в Миколаївській області під час патрулювання в районі баз відпочинку селища Рибаківка в прибережній зоні острова Березань виявила підозрілий плавзасіб. Ним керував 42-річний мешканець селища Коблеве.
Чоловік незаконно ловив крабів з порушеннями правил промислового рибальства.
На місце скоєння правопорушення прибула слідчо-оперативна група Очаківського відділу поліції, рибоохоронний патруль та співробітники прикордонної служби. Правоохоронці вилучили краболовки та передали їх працівникам рибоохоронного патруля.