Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У рамках навчань «Сі Бриз 2018» на полігоні «Широкий лан», що в Миколаївській області, морські піхотинці чотирьох країн провели спільні маневри.
Як повідомляє прес-центр командування ВМС ЗС України, – «у заході взяли участь військовослужбовці підрозділів морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Сполучених Штатів Америки, Грузії та Молдови. Під час навчань були задіяні штурмовики Су-25, гелікоптери Мі-8, 60 та 120 міліметрові міномети, крупнокаліберні кулемети та броньована техніка».
Ключовим моментом дня стала майстерна взаємодія та управління міжнаціональним підрозділом. Під керівництвом інструкторів США та України військовослужбовці міжнаціонального підрозділу виконали навчальні елементи за сценарієм: патрулювання, десантування особового складу з гелікоптера за допомогою системи «Адаптер», евакуація групи за допомоги гелікоптера безпосадочним способом.
Також бійці провели тактичні навчання з бойовою стрільбою та відпрацювали спільні дії при встановленні мобільного блокпосту. У ВМС ЗС України відзначають, що бійці показали злагоджену роботу, незважаючи на багатонаціональність команди.