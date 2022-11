Відомий комік і телеведучий Девід Леттерман записав під час свого візиту до Києва епізод шоу «Мій наступний гість не потребує представлення» на Netflix з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку стримінгового сервісу в Твіттері.

«Девід Леттерман нещодавно відвідав Київ, Україна, щоб взяти інтерв’ю у Президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем’єра окремого спеціального фільму відбудеться цього року незабаром.

Нагадаємо, у другій половині жовтня Леттерман відвідав Київ, підтримав українців та побажав їм перемоги у війні з росією. Він прогулявся Києвом, відвідав гумористичний клуб та поспілкувався з українцями про боротьбу України за свободу, війну з росією.

Девід Леттерман - один із найбільш визнаних і нагороджених телеведучих у світі.

Він був ведучим The Late Show with David Letterman і Late Night with David Letterman протягом 33 років, з 1982-го по 2015 рік, що є рекордом у США.

Леттерман входить до списку 50 найвидатніших телезірок усіх часів. Був номінований на понад 50 премій "Еммі", вісім разів ставав лауреатом. Є лауреатом Почесної премії Центру Кеннеді, лауреатом премії Марка Твена за американський гумор та володарем двох престижних премій "Пібоді".

У 2018 році Леттерман почав вести щомісячний шестисерійний годинний серіал на Netflix, який складається із розгорнутих інтерв'ю та польових сегментів.

Прем'єра шоу «Мій наступний гість не потребує представлення» з Девідом Леттерманом відбулася 12 січня 2018 року, першим гостем став 44-й Президент США Барак Обама.