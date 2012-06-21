Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині під час будівництва нової цементобетонної дороги на ділянці поблизу райцентру Кобеляк, за яку відповідають турецькі дорожні будівельники, розкопали два кургани, що орієнтовно були насипані ще у I-II столітті нашої ери.
На щастя, цього разу розкопки велися цілеспрямовано, а місця розташування курганів – біля сіл Грицаївка та Підгора, були заздалегідь вивчені археологами, тому якоїсь видимої шкоди артефактам не завдано. А турки ще й допомагають археологам у їхній роботі – знімають екскаваторами верхній шар грунту з древніх поховань, щоб оперативніше можна було до них дістатися. Розкопки ще тривають, тому не виключено, що знову матимемо справу з черговою сенсацією, наприклад, археологи можуть відкопати якісь коштовності. Не зважаючи на те, що кургани пограбовані й в одному з них, що біля Підгори, у XVI-XVII мешкали селітровари. Але навіть ті речі, які вже знайдені у курганах біля Кобеляк, мають свою історичну цінність. До речі, за словами керівника групи львівських археологів, які проводять розкопки, Богдана Сала, там виявлені матеріали катакомбної та зрубної культур, матеріали скіфського та сарматського часу. Зокрема, зафіксовано залишки двох кістяків – вельможі та прислуги і поховання хлопчика, в якому знайшли скляну намистинку у вигляді жука скарабея.
Покищо археологи досліджують верхні шари курганів. Поспішають, адже від них значною мірою залежить продовження будівництва автодороги Дніпро-Решетилівка.
Усі знахідки після камерального опрацювання та детального наукового вивчення передадуть на зберігання у фонди Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.